Нічия з Гайденгаймом майже відправила Бохум до другої Бундесліги

У п'ятницю, 2 травня, на "Фойт-Арені" 32 тур німецької Бундесліги стартував матчем, у якому Гайденгайм приймав Бохум.

Обидві команди перебувають у зоні вильоту і до старту поєдинку зберігали математичні шанси врятуватися. Але вони закінчили свій матч саме з таким результатом, який не допоміг жодній зі сторін.

Гості, які посідають останнє місце таблиці, були ближчими до перемоги, але суддя зафіксував нульову нічию.

Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга

32 тур, 2 травня

Гайденгайм – Бохум 0:0

У підсумку ця нічия позбавила Бохум шансів на те, щоб напряму зберегти своє місце в еліті німецького дивізіону. За два тури до фінішу команда відстає від рятівного 15-го місця на 8 очок.

Проте Бохум ще може піднятися до зони перехідних матчів. Зазначимо, що саме Гайденгайм посідає це бажане 16-е місце, випереджаючи суперника на 4 бали.

Раніше з'явилася інформація, що екстренер Баварії Жузеп Гвардіола зробить перерву в кар'єрі після того, як закінчиться його контракт з Манчестер Сіті.