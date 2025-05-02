Нічия з Гайденгаймом майже відправила Бохум до другої Бундесліги
У п'ятницю, 2 травня, на "Фойт-Арені" 32 тур німецької Бундесліги стартував матчем, у якому Гайденгайм приймав Бохум.
Обидві команди перебувають у зоні вильоту і до старту поєдинку зберігали математичні шанси врятуватися. Але вони закінчили свій матч саме з таким результатом, який не допоміг жодній зі сторін.
Гості, які посідають останнє місце таблиці, були ближчими до перемоги, але суддя зафіксував нульову нічию.
Чемпіонат Німеччини з футболу – Бундесліга
32 тур, 2 травня
Гайденгайм – Бохум 0:0
У підсумку ця нічия позбавила Бохум шансів на те, щоб напряму зберегти своє місце в еліті німецького дивізіону. За два тури до фінішу команда відстає від рятівного 15-го місця на 8 очок.
Проте Бохум ще може піднятися до зони перехідних матчів. Зазначимо, що саме Гайденгайм посідає це бажане 16-е місце, випереджаючи суперника на 4 бали.
Раніше з'явилася інформація, що екстренер Баварії Жузеп Гвардіола зробить перерву в кар'єрі після того, як закінчиться його контракт з Манчестер Сіті.