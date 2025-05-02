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Торіно та Венеція не визначили сильнішого в 35 турі Серії А

Станіслав Лисак — 2 травня 2025, 23:51
Торіно та Венеція не визначили сильнішого в 35 турі Серії А

Торіно та Венеція зіграли внічию в межах 35 туру італійської Серії А.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1. "Крилаті леви" не зуміли відкрити рахунок на початку гри через скасований гол Алессіо Дзербіна, проте на 36-й хвилині Кіке Перес відкрив лік забитим голам у зустрічі.

Тривалий час гості лідирували в поєдинку, проте за 15 хвилин до завершення гри Нікола Влашиш реалізував пенальті та відновив паритет, який і зафіксував фінальний рахунок на табло – 1:1.

Чемпіонат Італії – Серія А
35 тур, 2 травня

Торіно – Венеція 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Перес, 1:1 – 77 Влашич (пен)

Після цієї нічиї Венеція трохи наблизилася до Лечче в боротьбі за збереження прописки у вищому дивізіоні чемпіонату Італії.

Торіно залишається в середині турнірної таблиці, заробивши 44 очки в 35 поєдинках Серії А.

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Чемпіонат Італії, Серія А

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