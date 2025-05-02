Ніцца мінімальною перемогою над Реймсом піднялася до зони Ліги чемпіонів

У п'ятницю, 2 травня, матч між Ніццею та Реймсом відкривав 32 тур французької Ліги 1.

Поєдинок цих двох команд виявився далеко не найяскравішим, але навіть він зміг подарувати фанатам футболу бодай один гол.

На 15-й хвилині поєдинку Морган Сансон завдав результативного удару, який у підсумку приніс господарям поля три очки.

Чемпіонат Франції з футболу – Ліга 1

32 тур, 2 травня

Ніцца – Реймс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 15 Сансон.

Завдяки цій перемозі Ніцца піднялася на третє місце таблиці, яке дозволить їй виступити в Лізі чемпіонів наступного сезону. Але команда ще має там втриматися, оскільки суперники не зіграли свої матчі 32 туру.

Реймс у свою чергу залишився тринадцятим з 33 очками в активі. Команда Самба Діавара на 5 балів випереджає Гавр, який іде в зоні перехідних матчів та ще не зіграв у цьому турі.

Раніше стало відомо, що вінгер ПСЖ Усман Дембеле сподівається на швидке відновлення після пошкодження, яке може завадити йому зіграти проти Арсенала в Лізі чемпіонів.