Манчестер Сіті з голом Де Брейне перервав шестиматчеву серію перемог Вулвергемптона

Сьогодні, 2 травня, на "Етіхад Стедіум" відбувся стартовий матч 35 туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому Манчестер Сіті зустрічався з Вулвергемптоном.

У той час, як "вовки" вже не мають ніяких турнірних завдань, "містяни" збираються гарантувати собі Лігу чемпіонів на наступний сезон.

І хто, як не Кевін Де Брейне мав зробити все від нього залежне, щоб його команда здобула необхідний результат. На заключному відрізку першого тайму капітан "містян" влучним ударом у дотик замкнув передачу Жеремі Доку.

В цілому, Ман Сіті та Вулвз провели не найвидатніший поєдинок з малою кількістю моментів. Тому не дивно, що гол Де Брейне став єдиним цього вечора, який до того ж перервав шестиматчеву серію перемог "вовків".

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

35 тур, 2 травня

Манчестер Сіті – Вулвергемптон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 35 Де Брейне.

За рахунок перемоги Манчестер Сіті обійшов Ньюкасл на два очки на посів третє місце таблиці АПЛ. Проте "сороки" ще не зіграли свій матч 35 туру.

Вулвергемптон же продовжує залишатися тринадцятим, а за підсумками туру команда Вітора Перейри може впасти на п'ятнадцяту сходинку.

Нагадаємо, що після закінчення сезону-2026/27 Жузеп Гвардіола може піти у затяжну відпустку, яка потенційно загрожуватиме завершенням кар'єри іспанського фахівця.