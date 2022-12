Інтер веде переговори з форвардом команди Едіном Джеко про продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Зараз гравець заробляє 5,5 млн євро на рік + 1 млн у вигляді бонусів.

Інтер готовий запропонувати йому угоду зі зменшенням зарплати - 3-3,5 млн + бонуси.

