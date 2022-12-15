Ребров: Ім’я Шевченка може дуже допомогти нашій країні після війни

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко багато робить для країни після війни.

Про це розповів наставник Аль-Айна Сергій Ребров.

"Думаю, Андрій - людина, яка зараз робить дуже багато для України. Він зробив дуже багато свого часу як гравець. І зараз дуже багато робить за допомогою фонду UNITED24. Його ім’я дуже допомагає Україні не лише в Англії, а й у тій самій Італії. Його знають скрізь".