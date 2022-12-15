Ребров: Ім’я Шевченка може дуже допомогти нашій країні після війни

Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко багато робить для країни після війни.
Про це розповів наставник Аль-Айна Сергій Ребров.
"Думаю, Андрій - людина, яка зараз робить дуже багато для України. Він зробив дуже багато свого часу як гравець. І зараз дуже багато робить за допомогою фонду UNITED24. Його ім’я дуже допомагає Україні не лише в Англії, а й у тій самій Італії. Його знають скрізь".
18 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
"Взагалі вважаю, його ім’я дуже може допомогти нашій країні після війни. Тому що його ім’я дуже впливове на європейську аудиторію. Думаю, завдяки його імені ми можемо допомагати нашій країні відбудовувати її", - сказав Ребров.