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Луїс Енріке хоче повернутися у клубний футбол

Сьогодні 16:40 186 0
Раніше тренер покинув збірну Іспанії
Луїс Енріке хоче повернутися у клубний футбол
#Луїс Енріке

Джерело - Чемпіон.

52-річний іспанський фахівець Луїс Енріке після звільнення з посади головного тренера збірної Іспанії хоче повернутися у клубний футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Я хочу повернутися в клубний футбол, я хочу знову тренувати клуб після мого досвіду в збірній Іспанії", - заявив Енріке.

Нагадаємо, що до того, як очолити збірну Іспанії у 2018 році Енріке працював на клубному рівні з Сельтою, Ромою та Барселоною.

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