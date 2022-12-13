Луїс Енріке хоче повернутися у клубний футбол

Раніше тренер покинув збірну Іспанії

Джерело - Чемпіон.

52-річний іспанський фахівець Луїс Енріке після звільнення з посади головного тренера збірної Іспанії хоче повернутися у клубний футбол.

Про це заявив сам фахівець.

"Я хочу повернутися в клубний футбол, я хочу знову тренувати клуб після мого досвіду в збірній Іспанії", - заявив Енріке.

Нагадаємо, що до того, як очолити збірну Іспанії у 2018 році Енріке працював на клубному рівні з Сельтою, Ромою та Барселоною.