Луїс Енріке хоче повернутися у клубний футбол

52-річний іспанський фахівець Луїс Енріке після звільнення з посади головного тренера збірної Іспанії хоче повернутися у клубний футбол.

Про це заявив сам фахівець.

Нагадаємо, що до того, як очолити збірну Іспанії у 2018 році Енріке працював на клубному рівні з Сельтою, Ромою та Барселоною.

Luis Enrique confirms: “I want to return to club football, I want to coach a club again after my experience with Spain”, told @IbaiLlanos. 🚨🇪🇸 #Qatar2022



‘Lucho’ was already approached by clubs last year but he was 100% focused on Spain. Now it’s time to be back. pic.twitter.com/doavDkOzZX