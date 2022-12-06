Верратті може продовжити контракт з ПСЖ

Футболіст не мав наміру змінювати клуб

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ та збірної Італії Марко Верратті продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець залишиться в команді на наступні 4 роки. Очікується, що угода найближчим часом буде оформлена офіційно.

Сам футболіст не мав наміру змінювати клуб і хотів залишитись в ПСЖ.