Верратті може продовжити контракт з ПСЖ

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник ПСЖ та збірної Італії Марко Верратті продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
Гравець залишиться в команді на наступні 4 роки. Очікується, що угода найближчим часом буде оформлена офіційно.
Сам футболіст не мав наміру змінювати клуб і хотів залишитись в ПСЖ.
Marco Verratti will sign a new contract with PSG, as expected. He's gonna stay for the next four years and he only wanted Paris Saint-Germain. 🔴🔵🇮🇹 #PSG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 6, 2022
New deal expected to be completed very soon. pic.twitter.com/Vz92RibBBU