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Верратті може продовжити контракт з ПСЖ

Сьогодні 11:21 273 0
Футболіст не мав наміру змінювати клуб
Верратті може продовжити контракт з ПСЖ
#Вератті, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник ПСЖ та збірної Італії Марко Верратті продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Гравець залишиться в команді на наступні 4 роки. Очікується, що угода найближчим часом буде оформлена офіційно.

Сам футболіст не мав наміру змінювати клуб і хотів залишитись в ПСЖ.

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