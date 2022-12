Челсі та Лейпциг завершили угоду про перехід у лондонський клуб нападника Крістофера Нкунку.

Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра.

З липня Нкунку стане гравцем Челсі.

"Сині" заплатять за нього 70 мільйонів євро. Контракт діятиме до 2028 року.

