Ноєр побив рекорд чемпіонатів світу за числом матчів серед воротарів

Капітан збірної Німеччини Мануель Ноєр встановив новий рекорд чемпіонатів світу.

Про це повідомляє Opta.

Матч ЧС-2022 проти Коста-Рики став для нього 19-м на чемпіонатах світу.

Він побив рекорд німця Зепа Майера та бразильця Клаудіо Таффарела - ці воротарі провели на ЧС по 18 зустрічей.

19 – Manuel Neuer is making his 19th appearance at the #FIFAWorldCup today, becoming the goalkeeper with the outright most appearances in the history of the competition. NEUERrecord. #CRCGER @FCBayernEN @FCBayernUS https://t.co/Y2qnxNlxNX