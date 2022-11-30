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Польща - Аргентина 0:2. Як це було

Вчора 22:50 5077 0
Польща - Аргентина 0:2. Як це було
Фото: AFP

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Збірна Аргентини перемагає Польщу та виходить у плей-оф з першого місця. Поляки натомість зберегли друге місце в групі C.

90' 6 хвилин компенсував арбітр до основного часу.

86' 0:13 такий рахунок за кілкістю ударів у площину воріт в сьогоднішньому матчі.

84' Заключна зміна в складі збірної Аргентини: відпочивати пішов Маккалістер, на поле вийшов Альмада.

82' Мартінес пробивав з меж штрафного - невлучно.

80' Тепер заміна в складі збірної Польщі. Пйонтек замінив Крихов'яка, який сидить на жовтій картці.

78' Подвійна заміна в складі збіронгої Аргенитини: замість Фернандеса та Альвареса на поле вийшли Песселья та Мартінес.

76' Криховьяк грубо зіграв у центрі поля. Жовта картка поляку.

74' Альварес небезпечно пробивав, але трохи повз ворота пройшов м'яч.

72' Заміна в складі збірної Польщі: замість Берешинського в гру вступає Єнджейчик.

70' Мессі пробивав з меж карного майданчика, але його удар без проблем парирував голкіпер.

68' ГОООООООООЛ! Збірна Аргентини подвоює рахунок! Альварес отримав передачу в штрафному майданчику і потужно пробив повз Щенсного.

66' Продовжують аргентинці контролювати м'яч. Збірна Польщі притислася до своїх воріт.

64' Збірна Аргентини перхопила м'яч і Мессі пробивав з меж штрафного майданчику. Криховьяк блокує цей удар.

62' Заміна в складі збірної Польщі: замість Бєліка гру продовжив Шиманський.

60' Подвійна заміна в складі збірної Аргентини: замість Ді Марії та Акуньї на поле вийшли Паредес і Тальяфіко.

58' У паралельному матчі Мексика перемагає Саудівську Аравію з рахунком 2:0.

56' Мессі знову отримав м'яч у штрафному майданчику, але пробити йому не дали захисники збірної Польщі.

55' Ді Марія намагався навісити в центр карного майданчика. Поляки відбиваються.

53' Мессі увійшов у штрафний майданчик і пробивав по воротах, одна м'яч зрізався з ноги і пішов за межі поля.

52' Де Пауль у центрі поля грубо зіграв проти Берешинського, але через те що аргентинець зіграв у м'яч свисток арбітра промовчав.

50' Подавав Зелінський на Гліка, який пробив трохи повз ворота.

49' Акунья наступив на ногу Скурашу і отримав жовту картку.

48' Подвійна заміна відбулася в складі збірної Польщі по перерві: замість Свідерського та Франковського на поле вийшли Скураш та Камінський.

47' ГОООООООЛ! Збірна Аргентини відкриває рахунок у матчі! З правого флангу прострілив Моліна і Макаллістер пробив у дотик в самий кут воріт.

46' Другий тайм розпчався!

Перший тайм завершено! Нулі на табло!

45' Порушив правила Акунья в боротьбі з Криховьяком.

45' 3 хвилини додав арбітр до першго тайму.

43' Де Пауль невдало зіграв на добиванні і Щенсни знову стає героєм для Польщі.

42' Мессі намагався накрутити декількох суперників, але втратив м'яч.

40' Мессі прострілив на дальню стійку, але ніхто не відгукнувся на цю передачу.

39' ЩЕНСНИ ТЯГНЕ ПЕНАЛЬТІ ВІД МЕССІ!

38' Пенальті у ворота збірної Польщі.

37' Мессі зіткнувся з Щенсни в штрафному майданчику і тепер арбітр чекає на рішення ВАР асистентів.

36' Альварес виходив один на один, але Щенсни знову врятував свою команду.

35' Фернандес наважився на дальній удар - трохи повз ворота.

34' Де Пауль виконував розрізний пас і заробив кутовий для своєї команди.

33' Ледь сухий лист не виконав Ді Марія - Щенсни рятує свою команду.

32' Ді Марія намагався обігратися з партнером, але заробив кутовий.

30' Мессі з центру намагався розвивати атаку, але втратив м'яч.

28' Акунья потужно пробивав з-за меж штрафного - трохи повз ворота.

27' Грубо в підкаті зіграв Отаменді проти Франковського. Свисток арбітра промовчав чим незадоволені поляки.

25' Де Пауль порушив правила на чужій половині поля. Штрафний для поляків.

24' Розіграли аргентинці кутовий, однак закидання до Мессі не дійшло.

22' Зелінський подавав у центр карного майданчика. Удар Гліка виявився заслабким.

21' Пішла подача зі стандарту, але лише кутовий вдаолся заробити.

20' Акунья грубо зіграв проти Кеша. Штрафний удар для збірної Польщі.

18' Де Пауль прострілював у центр штрафного, оборонці збірної Польщі відбиваються.

16' Акунья пробивав з меж штрафного майданичка - вище воріт.

14' Левандовський намагався розвивати атаку швидку, але його передачу заблокували.

12' Ді Марія шукав довгим пасом Мессі в штрафному майданчику, але на виході зіграв голкіпер і забрав м'яч у руки.

11' Розіграли аргентинці м'яч, але до удару справа не дійшла.

10' Мессі увірвався у штрафний майданчик і пробивав у ближній кут. Щесни переводить м'яч на кутовий.

9' Ді Марія пробивав з дальньої дистанції. М'яч спиною заблокував Ліонель Мессі.

8' Акунья не встиг до м'яча після діагональної передачі від Мессі.

7' Мессі прорвався по центру і пробивав по воротах, Щесни парирував удар.

6' Зелінський шукав Левандовського довгою передачею і втратив м'яч.

4' Пробивав з-за меж штрафного Бєлік, але його удар заблокували.

3' Отаменді після подачі підштовхнув суперника. Фол в атаці фіксує арбітр.

2' Ді Марія заробив перший кутовий для своєї команди.

1' Матч розпочався!

Звучить гімн Аргентини!

Лунає гімн Польщі!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Польща: Щенсний, Кеш, Глік, Ківьор, Берешинський, Франковський, Бєлік, Крихов’як, Зелінський, Швідерський, Левандовський

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна, Ромеро, Отаменді, Акунья, Де Пауль, Енцо Фернандес, Мак Аллістер, Мессі, Альварес, Ді Марія

Польща зіграє з Аргентиною у матчі третього туру Чемпіонату світу-2022.

Поєдинок відбудеться у межах групи C у середу 30 листопада на стадіоні 974 (Рас-абу-Абуд). Початок о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку в цій новині.

Чемпіонат світу-2022: розклад, календар, результати, турнірна таблиця

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