Хаві: Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті ЧС-2022

Збірна Іспанії виступила найкраще серед усіх команд на старті ЧС-2022.

Про це заявив головний тренер Барселони Хаві.

"Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті турніру. Мені також сподобалися Бразилія та Франція, але Іспанія продемонструвала домінацію, якої ще не показувала жодна інша команда".