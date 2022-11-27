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Хаві: Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті ЧС-2022

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Матч Іспанія - Німеччина почнеться о 21:00
Хаві: Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті ЧС-2022
#Хаві Ернандес

Джерело - Diario Sport.

Збірна Іспанії виступила найкраще серед усіх команд на старті ЧС-2022.

Про це заявив головний тренер Барселони Хаві.

"Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті турніру. Мені також сподобалися Бразилія та Франція, але Іспанія продемонструвала домінацію, якої ще не показувала жодна інша команда".

  Іспанія - Німеччина: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

"Іспанія повинна продемонструвати індивідуальність, яку вона мала в першому матчі. з Німеччиною буде рівна гра, обидві збірні захочуть отримати м’яч. Буде важлива битва, але Німеччина починає з набагато більшим тиском, ніж Іспанія", - сказав Хаві.

Іспанія - Німеччина: анонс і прогноз матчу чемпіонату світу-2022

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