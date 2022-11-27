Хаві: Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті ЧС-2022

Джерело - Diario Sport.
Збірна Іспанії виступила найкраще серед усіх команд на старті ЧС-2022.
Про це заявив головний тренер Барселони Хаві.
"Іспанія - команда, яка зіграла найкраще на старті турніру. Мені також сподобалися Бразилія та Франція, але Іспанія продемонструвала домінацію, якої ще не показувала жодна інша команда".
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"Іспанія повинна продемонструвати індивідуальність, яку вона мала в першому матчі. з Німеччиною буде рівна гра, обидві збірні захочуть отримати м’яч. Буде важлива битва, але Німеччина починає з набагато більшим тиском, ніж Іспанія", - сказав Хаві.
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