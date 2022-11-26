Фелікс може покинути Атлетіко після чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетіко Жоау Фелікс може змінити клубну прописку після ЧС-2022.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
У португальця складні відносини з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеіоне.
Агент Фелікса Жорже Мендеш шукає новий клуб для свого клієнта.
#JoaoFelix could leave #AtleticoMadrid: his relationship with coach #Simeone is not good and the agent Jorge #Mendes is at work to try to move the portuguese talent. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 26, 2022