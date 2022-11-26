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Фелікс може покинути Атлетіко після чемпіонату світу

Сьогодні 12:22 168 0
Агент нападника шукає йому новий клуб
Фелікс може покинути Атлетіко після чемпіонату світу
#Атлетіко Мадрид, #Жуан Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Жоау Фелікс може змінити клубну прописку після ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У португальця складні відносини з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеіоне.

Агент Фелікса Жорже Мендеш шукає новий клуб для свого клієнта.

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