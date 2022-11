Фелікс може покинути Атлетіко після чемпіонату світу

Нападник Атлетіко Жоау Фелікс може змінити клубну прописку після ЧС-2022.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

У португальця складні відносини з головним тренером "матрацників" Дієго Сімеіоне.

Агент Фелікса Жорже Мендеш шукає новий клуб для свого клієнта.

