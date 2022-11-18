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Барселона підготувала новий контракт для Алонсо

Сьогодні 12:40 272 0
Маркос Алонсо отримає новий контракт
Барселона підготувала новий контракт для Алонсо
Фото - gettyimages
#Барселона, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Маркос Алонсо

Джерело - tribuna.com.

Керівництво Барселони прийняло рішення запропонувати захиснику Маркосу Алонсо новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Габріель Санс.

Це буде однорічна угода з можливістю продовження ще на один сезон. Економічні деталі узгоджені з літа, сторонам залишилося провести останні перемовини під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у вересні 31-річний іспанець розірвав контракт з Челсі та на правах вільного агента перейшов до Барселони, підписавши контракт до кінця сезону 2022/23. На рахунку футболіста 12 матчів та 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Кесс'є хоче повернутися у Мілан.

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