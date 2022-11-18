Барселона підготувала новий контракт для Алонсо

Маркос Алонсо отримає новий контракт

Керівництво Барселони прийняло рішення запропонувати захиснику Маркосу Алонсо новий контракт.

Про це повідомляє журналіст Габріель Санс.

Це буде однорічна угода з можливістю продовження ще на один сезон. Економічні деталі узгоджені з літа, сторонам залишилося провести останні перемовини під час зимового трансферного вікна.

Нагадаємо, у вересні 31-річний іспанець розірвав контракт з Челсі та на правах вільного агента перейшов до Барселони, підписавши контракт до кінця сезону 2022/23. На рахунку футболіста 12 матчів та 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Кесс'є хоче повернутися у Мілан.