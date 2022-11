Колишній наставник ПСЖ і Тоттенгема Маурісіу Почеттіно може очолити збірну Англії після ЧС-2022.

Про це повідомляє The Telegraph.

Аргентинський тренер відкритий до можливого призначення в національну збірну.

На посаді головного тренера Почеттіно може замінити Гаретта Саутгейта.

Mauricio Pochettino has revealed he would be “open” to succeeding Gareth Southgate @Matt_Law_DT