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Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім під час ЧС-2022

Сьогодні 08:58 192 0
Чинний контракт іспанця з Манчестер Сіті розрахований до наступного літа
Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім під час ЧС-2022
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола до кінця року прийме рішення щодо можливого продовження роботи з командою.

Про це повідомляє City Xtra.

Іспанський фахівець визначиться зі своїм майбутнім під час паузи на чемпіонат світу-2022.

Чинний контракт Гвардіоли з "містянами" розрахований до наступного літа. За попередніми даними, клуб хоче пролонгувати угоду.

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