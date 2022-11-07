Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім під час ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола до кінця року прийме рішення щодо можливого продовження роботи з командою.
Про це повідомляє City Xtra.
Іспанський фахівець визначиться зі своїм майбутнім під час паузи на чемпіонат світу-2022.
Pep Guardiola is expected to decide his #ManCity future during the World Cup.— City Xtra (@City_Xtra) November 6, 2022
[via @Jack_Gaughan]
Чинний контракт Гвардіоли з "містянами" розрахований до наступного літа. За попередніми даними, клуб хоче пролонгувати угоду.