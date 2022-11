Гвардіола визначиться зі своїм майбутнім під час ЧС-2022

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола до кінця року прийме рішення щодо можливого продовження роботи з командою.

Про це повідомляє City Xtra.

Іспанський фахівець визначиться зі своїм майбутнім під час паузи на чемпіонат світу-2022.

Pep Guardiola is expected to decide his #ManCity future during the World Cup.



