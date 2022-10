Рашфорд забив 100 голів за Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відзначився ювілейним голом у складі команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Переможний м’яч у ворота Вест Гема став для 24-річного футболіста 100-м за манкуніанців. Рашфорд – 22-й гравець в історії клубу, хто досягнув цієї відмітки.

Востаннє свій сотий гол за МЮ забивав ще Вейн Руні у 2009 році.

⚽️ Marcus Rashford is the 22nd player to score 100 goals for Man Utd - the first to reach the milestone for the club since Wayne Rooney in August 2009 pic.twitter.com/YRANLNiVBt