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Рашфорд забив 100 голів за Манчестер Юнайтед

Сьогодні 13:24 201 0
Рашфорд став 22-м гравцем, який забив 100 голів за МЮ
Рашфорд забив 100 голів за Манчестер Юнайтед
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Маркус Рашфорд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд відзначився ювілейним голом у складі команди.

Про це повідомляє Sky Sports.

Переможний м’яч у ворота Вест Гема став для 24-річного футболіста 100-м за манкуніанців. Рашфорд – 22-й гравець в історії клубу, хто досягнув цієї відмітки.

Востаннє свій сотий гол за МЮ забивав ще Вейн Руні у 2009 році.

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