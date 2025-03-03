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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Олексій Мурзак — 3 березня 2025, 19:26
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Затверджено розклад матчів 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Програму туру відкриє поєдинок ЛНЗ – Полісся, який відбудеться 28 березня о 15:30, а закриватиме зустріч Зорі проти Колоса, яка запланована на 30 березня (початок о 18:00).

Чемпіонат України – УПЛ
22-й тур

28 березня (п’ятниця)

  • 15:30 ЛНЗ – Полісся
  • 18:00 Інгулець – Верес

29 березня (субота)

  • 13:00 Лівий Берег – Олександрія
  • 15:30 Оболонь – Шахтар
  • 18:00 Рух – Динамо

30 березня (неділя)

  • 13:00 Ворскла – Кривбас
  • 15:30 Карпати – Чорноморець
  • 18:00 Зоря – Колос

З розкладом 20 та 21 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 можна ознайомитися у цій новині.

Верес Динамо Київ Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Ворскла Полтава

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