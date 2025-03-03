УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру

Затверджено розклад матчів 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Програму туру відкриє поєдинок ЛНЗ – Полісся, який відбудеться 28 березня о 15:30, а закриватиме зустріч Зорі проти Колоса, яка запланована на 30 березня (початок о 18:00).

Чемпіонат України – УПЛ

22-й тур

28 березня (п’ятниця)

15:30 ЛНЗ – Полісся

18:00 Інгулець – Верес

29 березня (субота)

13:00 Лівий Берег – Олександрія

15:30 Оболонь – Шахтар

18:00 Рух – Динамо

30 березня (неділя)

13:00 Ворскла – Кривбас

15:30 Карпати – Чорноморець

18:00 Зоря – Колос

З розкладом 20 та 21 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 можна ознайомитися у цій новині.