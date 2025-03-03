УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 22-го туру
Затверджено розклад матчів 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Програму туру відкриє поєдинок ЛНЗ – Полісся, який відбудеться 28 березня о 15:30, а закриватиме зустріч Зорі проти Колоса, яка запланована на 30 березня (початок о 18:00).
Чемпіонат України – УПЛ
22-й тур
28 березня (п’ятниця)
- 15:30 ЛНЗ – Полісся
- 18:00 Інгулець – Верес
29 березня (субота)
- 13:00 Лівий Берег – Олександрія
- 15:30 Оболонь – Шахтар
- 18:00 Рух – Динамо
30 березня (неділя)
- 13:00 Ворскла – Кривбас
- 15:30 Карпати – Чорноморець
- 18:00 Зоря – Колос
З розкладом 20 та 21 турів Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 можна ознайомитися у цій новині.