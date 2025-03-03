Хочу увійти в історію: Вінісіус – про новий контракт з Реалом
Вінісіус
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Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не планує змінювати клуб, попри інформацію про привабливу пропозицію із Саудівської Аравії.
Цитує футболіста Фабріціо Романо.
"Я дуже спокійний, тому що у мене контракт до червня 2027 року, і я не можу дочекатися його продовження.
Реал Мадрид – найкраще місце для мене. Я граю з найкращими. Я дуже щасливий.
Я хочу увійти в історію Реала і стати легендою клубу", – розповів Вінісіус.
Нагадаємо, Вінісіус став гравцем "вершкових" у 2018 році, коли перейшов із Фламенго за 45 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 30 матчів, 16 голів та 9 асистів.
Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нинішню ситуацію з контрактом бразильця.