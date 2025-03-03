Хочу увійти в історію: Вінісіус – про новий контракт з Реалом

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не планує змінювати клуб, попри інформацію про привабливу пропозицію із Саудівської Аравії.

Цитує футболіста Фабріціо Романо.

"Я дуже спокійний, тому що у мене контракт до червня 2027 року, і я не можу дочекатися його продовження.

Реал Мадрид – найкраще місце для мене. Я граю з найкращими. Я дуже щасливий.

Я хочу увійти в історію Реала і стати легендою клубу", – розповів Вінісіус.