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Хочу увійти в історію: Вінісіус – про новий контракт з Реалом

Олександр Булава — 3 березня 2025, 19:56
Хочу увійти в історію: Вінісіус – про новий контракт з Реалом
Вінісіус
Getty Images

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор не планує змінювати клуб, попри інформацію про привабливу пропозицію із Саудівської Аравії.

Цитує футболіста Фабріціо Романо.

"Я дуже спокійний, тому що у мене контракт до червня 2027 року, і я не можу дочекатися його продовження.

Реал Мадрид – найкраще місце для мене. Я граю з найкращими. Я дуже щасливий.

Я хочу увійти в історію Реала і стати легендою клубу", – розповів Вінісіус.

Нагадаємо, Вінісіус став гравцем "вершкових" у 2018 році, коли перейшов із Фламенго за 45 млн євро. У поточному сезоні на його рахунку 30 матчів, 16 голів та 9 асистів.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував нинішню ситуацію з контрактом бразильця.

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