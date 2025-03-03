Ексфорвард Дніпра-1, якого переглядав Чорноморець, перебрався в чемпіонат Румунії

Колишній форвард Дніпра -1 Даніель Ківінда став гравцем румунського клубу Фарул Константа.

Про це повідомила пресслужба команди.

Контракт розрахований до літа 2027-го року. Попереднім клубом Даніеля був угорський Фехервар, який розірвав контракт з 20-річним гравцем, який з вересня 2024-го року не зіграв жодного матчу.

Раніше Ківінда захищав кольори Дніпра-1 й у серпні 2023-го року ще під керівництвом Олександра Кучера дебютував в Українській Прем'єр-лізі.

Загалом в УПЛ форвард провів 9 матчів. Ще двічі виходив на поле у матчах кваліфікації Ліги Європи проти Славії (0:3 і 1:1) та провів одну зустріч у Кубку України.

Раніше повідомлялося, що гравця переглядав одеський Чорноморець.