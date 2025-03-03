Джервонта хоче негайного реваншу з Роучем

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив про можливий реванш з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Другий бій може відбутися у травні.

"Бій-реванш теж може відбутися незабаром...наприклад, наприкінці травня. Цей хлопець симулює. Але це сталося...і я можу звинувачувати тільки себе!!", – розповів Девіс.

Напередодні Джервонта заявляв, що реванш не буде його наступним поєдинком.

Нагадаємо, бій Девіс – Роуч завершився внічию. Статистику ударів можна переглянути ТУТ. Чемпіон також підготував новину з відеооглядом поєдинку.