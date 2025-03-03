Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Джервонта хоче негайного реваншу з Роучем

Олександр Булава — 3 березня 2025, 19:13
Джервонта хоче негайного реваншу з Роучем
Джервонта Девіс
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Джервонта Девіс (30-0-1, 28 КО) заявив про можливий реванш з Ламонтом Роучем (25-1-2, 10 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Другий бій може відбутися у травні.

"Бій-реванш теж може відбутися незабаром...наприклад, наприкінці травня.

Цей хлопець симулює. Але це сталося...і я можу звинувачувати тільки себе!!", – розповів Девіс.

Напередодні Джервонта заявляв, що реванш не буде його наступним поєдинком.

Нагадаємо, бій Девіс – Роуч завершився внічию. Статистику ударів можна переглянути ТУТ. Чемпіон також підготував новину з відеооглядом поєдинку.

Джервонта Девіс Ламонт Роуч

Джервонта Девіс

Цей бій не буде наступним: Джервонта – про реванш із Роучем
Це мав бути нокдаун, – Роуч прокоментував нічию з Джервонтою
Результат бою вирішили через помилку рефері: промоутер про бій Джервонти та Роуча
Кроуфорд – про бій Роуча та Девіса: Вони просто обікрали хлопця
Джервонта пояснив, чому раптово став на коліно в бою з Роучем

Останні новини