Українські арбітри отримали призначення на матч Ліги Європи

Головним рефері буде Євген Арановський

Українська бригада арбітрів судитиме матч 5-го туру групового турніру Ліги Європи, в якому стосунки з'ясують швейцарський Цюрих та норвезький Буде/Глімт.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним рефері поєдинку призначено Євгена Арановського. Його помічниками будуть Семен Шлончак та Олександр Беркут. Обов'язки резервного арбітра будуть покладено на Віталія Романова.

Поєдинок Цюрих - Буде/Глімт відбудеться у четвер, 27 жовтня, початок - о 19.45 за київським часом. У таблиці групи А швейцарці посідають 4 місце, не маючи в активі набраних пунктів, Буде/Глімт йде 3-м із 4 очками.