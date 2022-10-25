Головне
Селтік - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:18 1709
Дебелко — найкращий гравець 9 туру УПЛ
Сьогодні 13:39 25
Динамо оголосило заявку на матч проти АЕКа
Сьогодні 11:50 163
АЕК Ларнака - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 00:17 389
Чоловіча Суперліга - 2022/23 з баскетболу: календар, результати
Вчора 22:55 1446
Емері - новий головний тренер Астон Вілли
Вчора 22:37 504
Збірна України виборола срібло у швидкісній стрільбі з пістолета на ЧС-2022
Вчора 22:11 268
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 20:35 5374
Соболь продовжив контракт з Брюгге
Вчора 19:25 414
Арсенал зацікавлений у трансфері Мудрика
Вчора 18:44 917
Прямі трансляції

Гарт виділив силу Шахтаря

Сьогодні 13:24 82 0
Джо Гарт прокоментував матч проти Шахтаря
Гарт виділив силу Шахтаря
#Селтік, #Джо Харт, #Шахтар

Джерело - football24.ua.

Селтік буде гратиме на перемогу у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

Про це розповів голкіпер шотландців Джо Гарт.

"Ми, звичайно, не можемо стверджувати, що щасливі, тому що не перебуваємо в тому становищі, в якому хотіли б бути. Хочемо зробити ще один крок вперед, і маємо намір зробити це завтра ввечері. Ми будемо діяти так само агресивно. Ми граємо на перемогу в будь-якій грі, тож ця не буде виключенням.

Для команди і клубу важливо бути в Європі якомога довше, і ми хочемо справити враження і представити клуб так, як вважаємо за потрібне. Для багатьох із нинішнього складу Селтіка це перший досвід гри в Лізі Чемпіонів. У Селтіка велика європейська історія, тому клуб повинен брати участь у Лізі чемпіонів, але наразі нам протистоять команди, у яких більше досвіду.

Ми працюємо разом, виграємо і програємо разом, і наразі ми більше виграємо, ніж програємо, але цей турнір дуже важливий для нашого клубу. Ці вечори особливі, вони справді особливі. Думаю, що вболівальники розуміють, у що ми вкладаємо сили, і що ми робимо все можливе, і будемо продовжувати це робити. Ми очікуємо завтра ввечері на аншлаг, буде чудова атмосфера.

Шахтар дуже добре створює загрозу при переходах, у них дуже хороші гравці, і вони вже довели, що їх дуже важко зламати. Донеччани грають проти дуже хороших атакувальних команд і не пропускають багато, тож це буде гра високої якості. Звичайно, я не настільки наївний, щоб давати прогнози, але знаю, що ми будемо готові. Усі перебувають у хорошому стані, у нас гарний склад, який готовий боротися і показати себе з найкращого боку", - відзначив Гарт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 5374
Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? Козловський – до Циганика: А боляче тобі не було, коли стадіон закривали? 6904 1
Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу Вацко пояснив, чому Динамо не звільняє Луческу 2223
Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? Козловський - Протасову: Забув, хто тебе вивіз з окупованого села? 5451
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 10605 4
Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО Грізманн забив гол прямим ударом із кутового у матчі Ла Ліги - ВІДЕО 3333
Рекомендуємо
Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення Що було не так із Шевченком у Дженоа, або Дуже італійське звільнення 6853
Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі Від 2 до 170 тисяч доларів на місяць: скільки заробляють в українській Прем'єр-лізі 27784
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 19202
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 35831
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 14728
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61260