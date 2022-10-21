Головне
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
Вчора 23:18 558
Джеррард залишив Астон Віллу
Сьогодні 08:25 324
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
Вчора 22:55 412
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
Вчора 22:24 529
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
Вчора 21:40 837
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
Вчора 20:09 1138
Коростильова та Городинець завоювали золоті медалі на чемпіоні світу зі стрільби
Вчора 18:40 333
Суперліга Parimatch: новий формат, гра у баблах та амбасадор Куцевалов
Вчора 18:09 234
Favbet Foundation передав для ЗСУ черговий позашляховик
Вчора 18:06 231
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо
Вчора 16:54 1258
Прямі трансляції

Хаві: Команда показала своє обличчя

Сьогодні 10:27 162 0
Хаві прокоментував перемогу над Вільярреалом
Хаві: Команда показала своє обличчя
Фото - gettyimages
#Барселона, #Хаві Ернандес, #Ла-Ліга

Джерело - sport.ua.

Барселона показала свою гру у матчі 10 туру Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я думаю, що ми провели чудову гру. Настала наша черга – ми мали реагувати. Від нас чекали багато чого, і сьогодні, я думаю, команда показала своє обличчя. Вона продемонструвала характер, інтенсивність, ефективність, добрий захист і, перш за все, атаку. Ми забили три голи у ворота команди, яка пропускає найменше у чемпіонаті.

У неділю також будуть зміни. Я розумію, що гравці мають втому, а нам потрібна інтенсивність, ритм, для яких кожен футболіст на полі повинен бути готовий на 100%" - сказав Хаві.

Раніше Барселона завдяки дублю Левандовського розгромила Вільярреал.

Коментарі ()
Популярне зараз
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо 2675
Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо Шапаренко назвав суму, за яку його готове продати Динамо 1258
Шапаренко пояснив кризу Динамо Шапаренко пояснив кризу Динамо 870
Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому 841
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед 1138
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 9755 4
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6729
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 27658 4
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 213975
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 85282
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 19692 1
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8122