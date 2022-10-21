Хаві: Команда показала своє обличчя

Барселона показала свою гру у матчі 10 туру Ла-Ліги проти Вільярреала.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Хаві.

"Я думаю, що ми провели чудову гру. Настала наша черга – ми мали реагувати. Від нас чекали багато чого, і сьогодні, я думаю, команда показала своє обличчя. Вона продемонструвала характер, інтенсивність, ефективність, добрий захист і, перш за все, атаку. Ми забили три голи у ворота команди, яка пропускає найменше у чемпіонаті.

У неділю також будуть зміни. Я розумію, що гравці мають втому, а нам потрібна інтенсивність, ритм, для яких кожен футболіст на полі повинен бути готовий на 100%" - сказав Хаві.