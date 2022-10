Нападник Барселони та збірної Польщі Роберт Левандовський здобув трофей імені Герда Мюллера.

Про це повідомляє France Football.

Приз отримує гравець, який забив найбільшу кількість голів за клуб та збірну в попередньому сезоні.

Robert Lewandowski wins the Gerd Müller award which goes to the top striker of the year 🎯 pic.twitter.com/qmVY9o0Ssn