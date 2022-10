Нападник Баварії Садіо Мане отримав приз імені Сократеса на церемонії вручення Золотого м'яча в Парижі.

Про це повідомляє France Football.

Цей приз вручається "за найкращі акції солідарності, здійснені чемпіонами".

Мане відзначили за гуманітарні акції в його рідному Сенегалі.

Sadio Mané wins the Socrates Award!

The Humanitarian award for the work done in his home country senegal.#BallonDor pic.twitter.com/b8XbAQPHuP