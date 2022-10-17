Клопп пояснив свою червону картку в матчі проти Манчестер Сіті

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп був надто емоційним у матчі проти Манчестер Сіті (1:0) в рамках 11-го туру АПЛ.

Про це розповів сам німецький фахівець.

"Вчинок ​​на емоціях. Тож, звісно, ​​червона картка, – моя провина. У той момент я переборщив, але не думаю, що я виявив неповагу до будь-кого. Однак варто лише подивитися на фотографії. Я знаю себе. Те, як я виглядаю в ці моменти, вже заслуговує червоної картки. Я це знаю, кого хвилює, що я говорю. Я втратив контроль в той момент, і це не нормально.

Зрештою, я хотів би знати, як ви можете не свистіти цей фол? Як це можливо? І я хотів би отримати пояснення. Не знаю, що Пеп сказав зараз тут, але під час гри ми повністю зійшлися на думці, що Ентоні Тейлор пустив усе за течією. Ми не сперечалися, зовсім ні. Тоді ця ситуація, у мене просто був ідеальний кут огляду. Саме тоді я зірвався, і знову ж таки, я не пишаюся цим, але це сталося", – розповів Клопп.