Маліновський може покинути Аталанту в зимове трансферне вікно

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський нещасливий в італійському клубі.

Про це повідомляє The Spurs Web.

Зважаючи на це та те, що українець не показує ту гру, яку від нього очікують, футболіст може залишити команду в зимове трансферне вікно.

Йдеться про оренду в інший клуб, а не повноцінний трансфер.

Влітку повідомлялося про зацікавленість хавбеком зі сторони Тоттенгема, Ноттінгем Форест та Марселя.

