Індзагі: Барселона одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі

Інтеру буде важко у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Якщо подивитися на статистику, то Барселона незаслужено програла Баварії.

Барса — дуже сильна команда, одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі.

Нам доведеться зціпити зуби, мі чітко усвідомлюємо важливість цього матчу.

Лаутаро зранку пройшов обстеження, на сьогоднішньому тренуванні ми подивимося в якову він стані", — сказав Індзагі.