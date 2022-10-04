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Індзагі: Барселона одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі

Сьогодні 11:38 138 0
Сімоне Індзагі прокоментував матч проти Барселони
Індзагі: Барселона одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі
#Барселона, #Індзагі, #Інтер

Джерело - tribuna.com.

Інтеру буде важко у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.

"Якщо подивитися на статистику, то Барселона незаслужено програла Баварії.

Барса — дуже сильна команда, одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі.

Нам доведеться зціпити зуби, мі чітко усвідомлюємо важливість цього матчу.

Лаутаро зранку пройшов обстеження, на сьогоднішньому тренуванні ми подивимося в якову він стані", — сказав Індзагі.

Матч Інтер - Барселона розпочнеться об 22.00.

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