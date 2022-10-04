Індзагі: Барселона одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі

Джерело - tribuna.com.
Інтеру буде важко у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти Барселони.
Про це розповів головний тренер міланського клубу Сімоне Індзагі.
"Якщо подивитися на статистику, то Барселона незаслужено програла Баварії.
Барса — дуже сильна команда, одна з трьох команд, яка демонструє найкращий футбол в Європі.
Нам доведеться зціпити зуби, мі чітко усвідомлюємо важливість цього матчу.
Лаутаро зранку пройшов обстеження, на сьогоднішньому тренуванні ми подивимося в якову він стані", — сказав Індзагі.
Матч Інтер - Барселона розпочнеться об 22.00.