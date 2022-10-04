Президент Кривбасу спростував інформацію про звільнення Вернидуба

Попри невдалий старт Кривбасу в УПЛ, керівництво не збирається відправляти у відставку головного тренера команди Юрія Вернидуба.

Про це розповів президент криворізького клубу Костянтин Караманіц.

"Чутки про відставку Вернидуба? У нас навіть не було в думках, щоб щось змінювати. На сьогоднішній день ми працюємо, щоб посилити склад. Незабаром до нас мають приєднатися два легіонери.

Всі думки про те, як посилитися та покращити гру, і про те, щоб зробити команду більш психологічно стійкою. Щоб Кривбас міг битися у кожній грі так, як у матчі із Зорею", - сказав Караманіц.