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Президент Кривбасу спростував інформацію про звільнення Вернидуба

Сьогодні 08:37 195 0
Костянтин Караманіц прокоментував чутки про зміну тренера
Президент Кривбасу спростував інформацію про звільнення Вернидуба
#Юрій Вернидуб, #Кривбас, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fckryvbas.

Попри невдалий старт Кривбасу в УПЛ, керівництво не збирається відправляти у відставку головного тренера команди Юрія Вернидуба.

Про це розповів президент криворізького клубу Костянтин Караманіц.

"Чутки про відставку Вернидуба? У нас навіть не було в думках, щоб щось змінювати. На сьогоднішній день ми працюємо, щоб посилити склад. Незабаром до нас мають приєднатися два легіонери.

Всі думки про те, як посилитися та покращити гру, і про те, щоб зробити команду більш психологічно стійкою. Щоб Кривбас міг битися у кожній грі так, як у матчі із Зорею", - сказав Караманіц.

Нагадаємо, що після п'яти турів криворізький клуб із двома очками в активі залишається на останній позиції у турнірній таблиці.

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