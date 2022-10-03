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Перріс спростував інформацію про конфлікт з Луческу

Сьогодні 09:02 316 0
Новачок Динамо розповів про початок кар'єри в Україні
Перріс спростував інформацію про конфлікт з Луческу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Кахім Перріс

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Динамо Кахім Перріс гратиме там, де скаже головний тренер Мірча Луческу.

Про це гравець розповів у інтерв'ю Профутбол Digital.

"Я тут, щоб грати в футбол. Це те, заради чого я приїхав. Так, мені не байдужа власна безпека, але я в першу чергу думаю про те, як гратиму. Та немає ніякого конфлікту, це футбол. Я - компромісна людина та буду грати там, де скаже головний тренер", - відповів Перріс.

Раніше повідомлялося, що Перріс не хоче грати за Динамо на позиції лівого вінгера.

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