Вінгер Динамо Кахім Перріс гратиме там, де скаже головний тренер Мірча Луческу.

Про це гравець розповів у інтерв'ю Профутбол Digital.

"Я тут, щоб грати в футбол. Це те, заради чого я приїхав. Так, мені не байдужа власна безпека, але я в першу чергу думаю про те, як гратиму. Та немає ніякого конфлікту, це футбол. Я - компромісна людина та буду грати там, де скаже головний тренер", - відповів Перріс.