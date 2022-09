Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд визнаний найкращим гравцем АПЛ за підсумком вересня.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

На рахунку англійця 2 голи та 2 результативні передачі у двох матчах проти Арсенала та Лестера.

У голосуванні Рашфорд випередив Кевіна де Брейне (Манчестер Сіті), П’єра-Еміля Гейбьєрга (Тоттенгем), Філіпа Біллінга (Борнмут), Алекса Івобі (Евертон) та Джейкоба Ремзі (Астон Вілла).

⚽️ 2 goals

🅰️ 2 assists

💪 2 wins@MarcusRashford is your @easportsfifa Player of the Month for September 🏅#PLAwards | @ManUtd pic.twitter.com/9x0OLpGBwL