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Билич очолив Вотфорд

Сьогодні 17:43 183 0
У Вотфорда змінився головний тренер
Билич очолив Вотфорд
#Билич, #Вотфорд, #Футбольні трансфери

Джерело - watfordfc.com.

Новим головним тренером Вотфорда став Славен Билич.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Билич замінив на цій посаді Роба Едвардса, який сьогодні був звільнений.

Контракт розрахований на 18 місяців. Інші деталі угоди не розголошуються.

Останнім клубом 54-річного Билича був китайський Бейцзин Гоань. Також він тренував Вест Бромвич, Аль-Іттіхад, Вест Гем, Бешикташ, Локомотив, Хайдук, молодіжну та національну збірні Хорватії.

Вотфорд наразі займає 10-те місце в Чемпіоншипі - 14 очок у 10 матчах.

Раніше футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля.

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