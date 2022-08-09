Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Англійського Чемпіонишипа Вест Бромвіч Альбіон приймав Вотфорд, який щойно вилетів із Прем'єр-ліги. Невеличку різницю у класі команд продемонстрував Ісмаїла Сарр на 12-й хвилині.

Гравець гостей вирішив обрати найпростіший шлях до голу - і елегантно закинув м'яч за комір воротареві Девіду Баттону, який, схоже, просто не вірив, що удар із такої відстані матиме успіх. Так рахунок став 0:1.

Відео голу

[🎞️VIDEO -⚽️BUT] 🇬🇧 #Championship

🔥🔥 Bang bang bang !!! 🔥🔥

😱 Mais quel but d'Ismaïla Sarr : Une frappe du milieu du terrain ! pic.twitter.com/ZkrrqsrEkl — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 8, 2022

Матч у підсумку завершився з рахунком 1:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua