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Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО

Сьогодні 11:21 Андрій Дунець 1108 0
Футболіст Вотфорда забив сенсаційний гол із власної половини поля - ВІДЕО
#Вест Бромвіч, #Вотфорд, #Сарр, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Англійського Чемпіонишипа Вест Бромвіч Альбіон приймав Вотфорд, який щойно вилетів із Прем'єр-ліги. Невеличку різницю у класі команд продемонстрував Ісмаїла Сарр на 12-й хвилині.

Гравець гостей вирішив обрати найпростіший шлях до голу - і елегантно закинув м'яч за комір воротареві Девіду Баттону, який, схоже, просто не вірив, що удар із такої відстані матиме успіх. Так рахунок став 0:1.

Відео голу

Матч у підсумку завершився з рахунком 1:1.

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