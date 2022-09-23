Кунде може не зіграти проти Інтера та Реала через травму

Джерело - Чемпіон.
Захисник збірної Франції Жуль Кунде отримав травму стегна в матчі Ліги націй проти Австрії (2:0).
Про це повідомляє журналіст Альфредо Мартінес.
Через це ушкодження футболіст Барселони може пропустити близько місяця.
Під питанням участь гравця в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, який відбудеться 4 жовтня, та матч чемпіонату Іспанії проти Реала, який відбудеться 16 жовтня.
Pesimismo en torno a la lesión en el muslo de la pierna de Kounde con Francia. Esta tarde se debe confirmar que podría estar casi 1 mes de baja. El doble enfrentamiento ante el Inter y el clásico en el Bernabéu no los podría jugar .— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) September 23, 2022