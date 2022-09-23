Кунде може не зіграти проти Інтера та Реала через травму

Через це ушкодження футболіст Барселони може пропустити близько місяця

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної Франції Жуль Кунде отримав травму стегна в матчі Ліги націй проти Австрії (2:0).

Про це повідомляє журналіст Альфредо Мартінес.

Через це ушкодження футболіст Барселони може пропустити близько місяця.

Під питанням участь гравця в матчі Ліги чемпіонів проти Інтера, який відбудеться 4 жовтня, та матч чемпіонату Іспанії проти Реала, який відбудеться 16 жовтня.