Де Дзербі: Гвардіола сказав, що радий бачити мене тут

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі спілкувався з наставником Манчестер Сіті Жузепом Гвардіолою після призначення в клуб АПЛ.

Про це розповів італієць після призначення в новий клуб.

Roberto De Zerbi, presented as new Brighton manager: “I spoke to Pep Guardiola on Sunday. He said: I'm very happy you are here. He said if ever there is anything I need, he is there - apart from when we play them!”. 🔵 #BHAFC



Andrea Maldera has signed as De Zerbi’s assistant. pic.twitter.com/VceQg9EvGb