Ювентус мінімально поступився Бенфіці в 2 турі гурпового етапу Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Opta.

Туринці вперше в історії клубу програли у перших двох матчах групи Ліги чемпіонів.

У першому турі була поразка від ПСЖ (1:2).

1 - Juventus have lost each of their first two group stage games of a UEFA Champions League campaign for their first time ever. Fall.#JuveBenfica pic.twitter.com/Og1MbcLMBy