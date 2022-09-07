Джерело - Чемпіон.
Хавбек Барселони Міралем П’янич розірве контракт з каталонським клубом.
Про це повідомляє RAC1.
Він відмовився від 2-річного контракту з каталонцями без виплати компенсації.
32-річний боснієць знайшов собі новий клуб як вільний агент. Він гратиме за Аль-Шарджу з ОАЕ, з якою погодив 2-річний контракт.
‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1— El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 6, 2022
📌 Pjanic marxa al Sharjah dels Emirats Àrabs amb la carta de llibertat
📌 El jugador perdona els 2 anys de contracte que li quedaven, sense cap compensació econòmica per part del Barça
📌 Fitxa per 2 temporades#frac1 pic.twitter.com/l68eGvNQUW
Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Бельєріна.