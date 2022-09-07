Боснієць продовжить кар'єру в ОАЕ

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Барселони Міралем П’янич розірве контракт з каталонським клубом.

Про це повідомляє RAC1.

Він відмовився від 2-річного контракту з каталонцями без виплати компенсації.

32-річний боснієць знайшов собі новий клуб як вільний агент. Він гратиме за Аль-Шарджу з ОАЕ, з якою погодив 2-річний контракт.

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📌 Pjanic marxa al Sharjah dels Emirats Àrabs amb la carta de llibertat



📌 El jugador perdona els 2 anys de contracte que li quedaven, sense cap compensació econòmica per part del Barça



📌 Fitxa per 2 temporades#frac1 pic.twitter.com/l68eGvNQUW — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 6, 2022

Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Бельєріна.