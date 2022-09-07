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П’янич домовився з Барселоною про відхід та гратиме в ОАЕ

Сьогодні 14:22 220 0
Боснієць продовжить кар'єру в ОАЕ
П’янич домовився з Барселоною про відхід та гратиме в ОАЕ
#Барселона, #Міралем П'янич

Джерело - Чемпіон.

Хавбек Барселони Міралем П’янич розірве контракт з каталонським клубом.

Про це повідомляє RAC1.

Він відмовився від 2-річного контракту з каталонцями без виплати компенсації.

32-річний боснієць знайшов собі новий клуб як вільний агент. Він гратиме за Аль-Шарджу з ОАЕ, з якою погодив 2-річний контракт.

Нагадаємо, Барселона оголосила про підписання Бельєріна.

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