Джерело - ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.
Серед претендентів на форварда Дніпра-1 Артема Довбика залишився лише турецький Трабзонсор.
Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.
У клубу були пропозиції від Штутгарта та Аугсбурга, але представники Бундесліги не були готові чекати до останнього дня, тому вони відмовилися від варіанта з українцем.
Крім того, відпали всі варіанти з клубами Серії A. Залишився лише Трабзонсор, який веде переговори з Дніпром-1 та самим Довбиком.
Артем заявив Бурбасу, що не проти перебратися до чемпіонату Туреччини. Трансферне вікно в Туреччині завершується через тиждень, тому сторони мають час.
Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.