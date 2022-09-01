Артем Довбик може змінити клуб

Джерело - ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Серед претендентів на форварда Дніпра-1 Артема Довбика залишився лише турецький Трабзонсор.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

У клубу були пропозиції від Штутгарта та Аугсбурга, але представники Бундесліги не були готові чекати до останнього дня, тому вони відмовилися від варіанта з українцем.

Крім того, відпали всі варіанти з клубами Серії A. Залишився лише Трабзонсор, який веде переговори з Дніпром-1 та самим Довбиком.

Артем заявив Бурбасу, що не проти перебратися до чемпіонату Туреччини. Трансферне вікно в Туреччині завершується через тиждень, тому сторони мають час.

Нагадаємо, Довбик має намір покинути Дніпро-1.