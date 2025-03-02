ФБУ визначила дати та місце проведення жіночого Фіналу чотирьох Кубку України

Департамент організації та проведення змагань Федерації баскетболу України визначив, у якому місті, на якій арені та в які дні проходитиме жіночий Фінал чотирьох Кубку України.

Про це повідомляє ФБУ.

Згідно з джерелом, Фінал чотирьох проходитиме в Івано-Франківську в місцевому манежі КФВ. Півфінальні поєдинки Кубку України відбудуться 9 березня, а наступного дня, 10 березня, проходитимуть матч за третє місце та фінал.

За трофей змагатимуться Франківськ-Прикарпаття, Київ-Баскет, Вінниця-МедУніверситет та команда Вищої ліги Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2.

Розклад жіночого Фіналу чотирьох Кубку України

Півфінал

09.03, 13:00 Франківськ-Прикарпаття – Франківськ-ПНУ-ДЮСШ-2

09.03, 16:00 Київ-Баскет – Вінниця-МедУніверситет

Матч за третє місце

10.03, 15:00

Фінал

10.03, 18:00

Нагадаємо, що сьогодні визначилися фіналісти чоловічого Кубку України, а також була оприлюднена нова дата проведення фінального матчу.