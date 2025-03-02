Бех-Романчук – про підготову до Олімпіади-2028: Голосно заявляти нічого не буду

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, що спеціалізується на стрибках у довжину, розпочала підготовку до змагань та відповіла на питання про можливу участь на Олімпійських іграх-2028.

Про це українка написала у сторіз в Instagram.

"Голосно заявляти нічого не буду. Але ми вже почали підготовку після довгої перерви", – написала Бех-Романчук на питання про підготовку до Олімпіади-2028.

Instagram: marynabekh

Раніше стало відомо, що уродженка Хмельниччини пропустить чемпіонат світу та Європи в приміщенні через відновлення від пошкодження.

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З початку 2024 року українка пропустила чемпіонати світу та Європи і змогла виступити лише на одному етапі Діамантової ліги в Монако та на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, де посіла 11 місце.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики у приміщенні відбудеться з 6 по 9 березня, а чемпіонат світу з 21 по 23 березня 2025 року.

На європейських першостях у приміщенні в Марини Бех-Романчук дві медалі – золото у 2021-му та бронза у 2019 році. На чемпіонатах світу в приміщенні українка зуміла здобути срібло у 2022 році.