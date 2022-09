Челсі близький до обміну Обамеянга з Барселони

Челсі близький до підписання нападника Барселони П’єр-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнштейн.

Актуально: Обамеянг пропустить 3 тижні після нападу грабіжників

У Барселону натомість відправиться лівий фулбек Маркос Алонсо. Лондонський клуб доплатить за Обамеянга приблизно 7,5 мільйона євро.

Угода з габонцем буде підписана за схемою 2+1.

🚨 Chelsea on verge of agreement to sign Pierre-Emerick Aubameyang from Barcelona. Latest bid ~€7.5m + Marcos Alonso. Proposed deal 2+1y (y3 based on % of apps in y2). 33yo currently in Barcelona. Moving towards conclusion @TheAthleticUK #CFC #FCBarcelona https://t.co/ZiKsnQjGDO