Головне
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022
29.08.2022 22:57 2644 2
Євробаскет-2022: календар матчів турніру
Сьогодні 15:20 185
За підтримки Favbet Foundation ЗСУ отримали 15 автомобілів для фронту
Сьогодні 11:37 144
Визначилася заявка збірної України на Євробаскет-2022
Сьогодні 10:10 355
Костюк перемогла Шериф на старті US Open
Сьогодні 08:30 596
Калініна перемогла Перу на старті US Open
Вчора 21:43 541
Яремчук - гравець Брюгге
Вчора 08:08 1755
Збірна України переграла Туніс на ЧС-2022
29.08.2022 22:52 1395
Михайлюка відрахували з Торонто
29.08.2022 20:11 2305
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій
29.08.2022 19:38 23173
Прямі трансляції

Обамеянг пропустить 3 тижні після нападу грабіжників

Сьогодні 15:37 283 0
У габонця незначний перелом щелепи
Обамеянг пропустить 3 тижні після нападу грабіжників
#Барселона, #П'єр-Емерік Обамеянг

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони П’єр-Емерік Обамеянг отримав незначний перелом щелепи внаслідок нападу грабіжників.

Про це повідомляє Sky Sports.

Габонець пропустить 3 тижні через пошкодження. Через 7 днів форвард зможе почати неконтактні тренування.

Зазначається, що травма Обамеянга не впливає на інтерес до нього з боку Челсі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Мудрик погодив контракт з Арсеналом Мудрик погодив контракт з Арсеналом 1442
Кабаєв близький до переходу в Динамо Кабаєв близький до переходу в Динамо 1020
Шахтар виставив цінник на Мудрика для Арсеналу Шахтар виставив цінник на Мудрика для Арсеналу 4527
У Вереса - найнижчі зарплати в УПЛ У Вереса - найнижчі зарплати в УПЛ 1965
Брентфорд запропонував за Мудрика 30 млн євро Брентфорд запропонував за Мудрика 30 млн євро 803
Миколенко - серед гірших гравців Евертона в матчі з Лідсом Миколенко - серед гірших гравців Евертона в матчі з Лідсом 877
Рекомендуємо
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69481 5
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9009 1
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 43332 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3387 2
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 4328
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 8887