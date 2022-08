Обамеянг пропустить 3 тижні після нападу грабіжників

Нападник Барселони П’єр-Емерік Обамеянг отримав незначний перелом щелепи внаслідок нападу грабіжників.

Про це повідомляє Sky Sports.

Габонець пропустить 3 тижні через пошкодження. Через 7 днів форвард зможе почати неконтактні тренування.

BREAKING🚨: Pierre-Emerick Aubameyang suffered a minor fracture of his jaw in the attack on his home over the weekend, he is expected to be out of action for 3 weeks. pic.twitter.com/qKpk0VnXTf