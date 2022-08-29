Яремчук підпише довгостроковий контракт з Брюгге

Джерело - Чемпіон.
Нападник Бенфіки Роман Яремчук - в кроці від переходу в Брюгге.
Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.
Бельгійський клуб підпише з українським форвардом контракт до 2026 року.
Футболісту залишилося пройти медогляд. Гравець прибув у Бельгії.
✅🇺🇦Accord trouvé entre #Clubbrugge & #Benfica autour de 19M€, bonus inclus! #Benfica récupère son investissement & Bruges signe sa priorité numéro 1.— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 29, 2022
🏥🛬🇧🇪 Roman #Yaremchuk est arrivé en Belgique où il doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat jusqu'en 2026.⌛️ pic.twitter.com/iNMI5bDVpa