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Яремчук підпише довгостроковий контракт з Брюгге

Сьогодні 15:40 485 0
Футболісту залишилося пройти медогляд
Яремчук підпише довгостроковий контракт з Брюгге
#Бенфіка, #Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук - в кроці від переходу в Брюгге.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Бельгійський клуб підпише з українським форвардом контракт до 2026 року.

Футболісту залишилося пройти медогляд. Гравець прибув у Бельгії.

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