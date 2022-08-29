Яремчук підпише довгостроковий контракт з Брюгге

Футболісту залишилося пройти медогляд

Джерело - Чемпіон.

Нападник Бенфіки Роман Яремчук - в кроці від переходу в Брюгге.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Бельгійський клуб підпише з українським форвардом контракт до 2026 року.

Футболісту залишилося пройти медогляд. Гравець прибув у Бельгії.