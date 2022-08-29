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Бензема піднявся на 7 місце в списку бомбардирів Ла Ліги

Сьогодні 11:20 237 0
Француз наздогнав колишнього гравця Барселони Сесара Родрігеса
Бензема піднявся на 7 місце в списку бомбардирів Ла Ліги
#Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Карім Бензема

Джерело - Чемпіон.

Завдяки дублю в матчі 3-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (3:1) форвард Реала Карім Бензема вийшов на 7-е місце у списку найкращих бомбардирів в іспанського чемпіонату.

Про це повідомляє Gracenote.

Тепер на рахунку 34-річного француза 222 голи в чемпіонаті Іспанії, він наздогнав колишнього гравця Барселони Сесара Родрігеса.

Найкращим бомбардиром залишається колишній вінгер Барселони Ліонель Мессі, в якого 472 голи.

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