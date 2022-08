Бензема піднявся на 7 місце в списку бомбардирів Ла Ліги

Завдяки дублю в матчі 3-го туру Ла Ліги проти Еспаньйола (3:1) форвард Реала Карім Бензема вийшов на 7-е місце у списку найкращих бомбардирів в іспанського чемпіонату.

Про це повідомляє Gracenote.

Тепер на рахунку 34-річного француза 222 голи в чемпіонаті Іспанії, він наздогнав колишнього гравця Барселони Сесара Родрігеса.

Найкращим бомбардиром залишається колишній вінгер Барселони Ліонель Мессі, в якого 472 голи.

🔥 - Karim @Benzema scores his 221st La Liga🇪🇸 goal to move joint-7th alongside César (221) in the all-time leading La Liga goalscorers. Alfredo Di Stéfano (227) is 6th on the list. #EspanyolRealMadrid #LaLigaSantander