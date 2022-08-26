Сабо: Вище третього місця Динамо не посяде у цій групі Ліги Європи

Гравці Динамо навряд чи досягнуть успіху в групі Ліги Європи, де команді випало зіграти з Фенербахче, АЕКом Ларнака та Ренном.

Про це заявив колишній тренер киян та збірної України Йожеф Сабо.

"З цими командами можна грати, це не Ліга чемпіонів. Але на сьогоднішній час з огляду на те, як Динамо виглядає, розраховувати на щось важко. Можливо, це війна психологічно тисне на футболістів, я не знаю.

Можливо, Динамо займе третє місце у цій групі. Це наша стеля на сьогодні. Я не бачу прогресу в команді, особливо в останньому матчі проти Бенфіки", - сказав Сабо.