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Сабо: Вище третього місця Динамо не посяде у цій групі Ліги Європи

Вчора 23:25 261 0
Сабо: Вище третього місця Динамо не посяде у цій групі Ліги Європи
#Динамо Київ, #Сабо, #Йожеф Сабо

Джерело - FanDay.

Гравці Динамо навряд чи досягнуть успіху в групі Ліги Європи, де команді випало зіграти з Фенербахче, АЕКом Ларнака та Ренном.

Про це заявив колишній тренер киян та збірної України Йожеф Сабо.

"З цими командами можна грати, це не Ліга чемпіонів. Але на сьогоднішній час з огляду на те, як Динамо виглядає, розраховувати на щось важко. Можливо, це війна психологічно тисне на футболістів, я не знаю.

Можливо, Динамо займе третє місце у цій групі. Це наша стеля на сьогодні. Я не бачу прогресу в команді, особливо в останньому матчі проти Бенфіки", - сказав Сабо.

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