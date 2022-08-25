Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було

Джерело - Чемпіон.

Група A Група B Група С Група D Аякс Порту Баварія Айнтрахт Ліверпуль Атлетіко Мадрид Барселона Тоттенгем Наполі Баєр Інтер Спортінг Рейнджерс Брюгге Вікторія Плзень Марсель

Група E Група F Група G Група H Мілан Реал Мадрид Манчестер Сіті ПСЖ Челсі РБ Лейпциг Севілья Ювентус РБ Зальцбург Шахтар Донецьк Боруссія Дортмунд Бенфіка Динамо Загреб Селтік Копенгаген Маккабі Хайфа

Сьогоднішня церемонія завершена! Усім мирного неба над головою. Слава Україні!

Карім Бензема - найкращий гравець сезону за версією УЄФА.

Найкраща гравчиня року - півзахисниця Барселони Алексія Путельяс.

Наставник Реала Карло Анчелотті - найкращий тренер сезону! "Вершкові" виграли Лігу чемпіонів та Ла-Лігу.

Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман - найкраща в сезоні 2021/2022. Англійки - чемпіонки світу-2022.

Тепер відбудеться нагородження найкращих гравців та тренерів серед чоловіків та жінок.

Церемонія жеребкування завершена.

Група F укомплектована, Шахтар зіграє в групі ЛЧ з Реалом, РБ Лейпцигом та шотландським Селтіком.

І нам відразу демонструють команди з 4 кошика. Серед небезпечних варіантів для Шахтаря тут - Марсель або фіналіст минулого розіграшу Ліги Європи - Рейнджерс.

Шахтар відправляється в групу до чинного володаря титулу - Реала та РБ Лейпцига.

Тепер час дізнатися суперника донецького Шахтаря, який знаходиться в 3-у кошику.

Ми вже дізналися половину груп і вже є досить цікаві пари, наприклад Баварія-Барселона або ПСЖ-Ювентус.

Команди з першого кошика розподілилися по своїм групам, тепер нам демонструють команд з другого, де є такі клуби, як Ліверпуль, Челсі або Барселона.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 розпочалося!

Джорджіо Маркетті вийшов на сцену, а отже ми дізнаємося про процедуру сьогоднішнього жеребкування. Усі деталі ви можете прочитати трохи нижче в цьому онлайні.

Обидва гравці дають невеличке інтерв'ю. Яя Туре вважає, що Манчестер Сіті матиме шанси виграти ЛЧ, а Алтинтоп розповів, що неймовірний стамбульський фінал 2005 року має повтороитися і в 2023 році, адже цього розіграшу Ліги чемпіонів фінальний поєдинок відбудеться саме в Стамбулі.

Також помічником ведучих буде колишній хавбек донецького Металурга, Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре.

Колишній півзахисник Реалу та Баварії Хаміт Алтинтоп виносить трофей Ліги чемпіонів на сцену і допоможе нам провести першу частину жеребкування групового етапу.

Нам демонструють ролик, у якому показують як саме Саккі впливав на італійський та європейський футбол свого часу.

🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Легендарний італійський тренер Аріго Саккі здобуває відзнаку від президента УЄФА Александра Чеферіна.

Александр Чеферін на сцені, щоб видати першу нагороду цього вечору - трофей президента УЄФА.

Нам демонструють найкращі моменти минулого розіграшу ЛЧ, який нагадаємо виграв мадридський Реал.

Ведучі на сцені, а це означає, що ми починаємо!

Трофей, за який цього року боротимуться усі найсильніші клуби Європи в Стамбулі, церемонія жеребкування от-от почнеться!

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;

Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Кошик 1

Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів) Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи) Манчестер Сіті (Англія) Мілан (Італія) Баварія Мюнхен (Німеччина) Парі Сен-Жермен (Франція) Порту (Прортугалія) Аякс Амстердам (Нідерланди)

Кошик 2

Ліверпуль (Англія) Челсі Лондон (Англія) Барселона (Іспанія) Ювентус Турин (Італія) Атлетіко Мадрид (Іспанія) Севілья (Іспанія) РБ Лейпциг (Німеччина) Тоттенгем Лондон (Англія)

Кошики 3

Борусія Дортмунд (Німеччина) Зальцбург (Австрія) Шахтар Донецьк (Україна) Інтер Мілан (Італія) Наполі Неаполь (Італія) Бенфіка Лісабон (Португалія) Спортінг Лісабон (Португалія) Байєр Леверкузен (Німеччина)

Кошик 4

Олімпік Марсель (Франція) Брюгге (Бельгія) Селтік (Шотландія) Вікторія Плзень (Чехія) Маккабі Хайфа (Ізраїль) Рейнджерс (Шотландія) Динамо Загреб (Хорватія) Копенгаген (Данія)

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 6/7 вересня

2-й тур - 13/14 вересня

3-й тур - 4/5 жовтня

4-й тур - 11/12 жовтня

5-й тур - 25/26 жовтня

6-й тур - 1/2 листопада

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.