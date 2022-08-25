Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було

Джерело - Чемпіон.
|Група A
|Група B
|Група С
|Група D
|Аякс
|Порту
|Баварія
|Айнтрахт
|Ліверпуль
|Атлетіко Мадрид
|Барселона
|Тоттенгем
|Наполі
|Баєр
|Інтер
|Спортінг
|Рейнджерс
|Брюгге
|Вікторія Плзень
|Марсель
|Група E
|Група F
|Група G
|Група H
|Мілан
|Реал Мадрид
|Манчестер Сіті
|ПСЖ
|Челсі
|РБ Лейпциг
|Севілья
|Ювентус
|РБ Зальцбург
|Шахтар Донецьк
|Боруссія Дортмунд
|Бенфіка
|Динамо Загреб
|Селтік
|Копенгаген
|Маккабі Хайфа
Сьогоднішня церемонія завершена! Усім мирного неба над головою. Слава Україні!
Карім Бензема - найкращий гравець сезону за версією УЄФА.
🏆 A 5th #UCL title & top scorer with 15 goals.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Bravo, Karim Benzema 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/mKERLBCoTp
Найкраща гравчиня року - півзахисниця Барселони Алексія Путельяс.
Наставник Реала Карло Анчелотті - найкращий тренер сезону! "Вершкові" виграли Лігу чемпіонів та Ла-Лігу.
🏆 Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Головна тренерка збірної Англії Саріна Вігман - найкраща в сезоні 2021/2022. Англійки - чемпіонки світу-2022.
Тепер відбудеться нагородження найкращих гравців та тренерів серед чоловіків та жінок.
Церемонія жеребкування завершена.
Група F укомплектована, Шахтар зіграє в групі ЛЧ з Реалом, РБ Лейпцигом та шотландським Селтіком.
І нам відразу демонструють команди з 4 кошика. Серед небезпечних варіантів для Шахтаря тут - Марсель або фіналіст минулого розіграшу Ліги Європи - Рейнджерс.
Шахтар відправляється в групу до чинного володаря титулу - Реала та РБ Лейпцига.
Тепер час дізнатися суперника донецького Шахтаря, який знаходиться в 3-у кошику.
Ми вже дізналися половину груп і вже є досить цікаві пари, наприклад Баварія-Барселона або ПСЖ-Ювентус.
Команди з першого кошика розподілилися по своїм групам, тепер нам демонструють команд з другого, де є такі клуби, як Ліверпуль, Челсі або Барселона.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/2023 розпочалося!
Джорджіо Маркетті вийшов на сцену, а отже ми дізнаємося про процедуру сьогоднішнього жеребкування. Усі деталі ви можете прочитати трохи нижче в цьому онлайні.
Обидва гравці дають невеличке інтерв'ю. Яя Туре вважає, що Манчестер Сіті матиме шанси виграти ЛЧ, а Алтинтоп розповів, що неймовірний стамбульський фінал 2005 року має повтороитися і в 2023 році, адже цього розіграшу Ліги чемпіонів фінальний поєдинок відбудеться саме в Стамбулі.
Також помічником ведучих буде колишній хавбек донецького Металурга, Барселони та Манчестер Сіті Яя Туре.
Колишній півзахисник Реалу та Баварії Хаміт Алтинтоп виносить трофей Ліги чемпіонів на сцену і допоможе нам провести першу частину жеребкування групового етапу.
Нам демонструють ролик, у якому показують як саме Саккі впливав на італійський та європейський футбол свого часу.
🥇 Arrigo Sacchi is the 2022 UEFA President's Award winner!#UEFAawards pic.twitter.com/882nq7TOFp— UEFA (@UEFA) August 25, 2022
Легендарний італійський тренер Аріго Саккі здобуває відзнаку від президента УЄФА Александра Чеферіна.
Александр Чеферін на сцені, щоб видати першу нагороду цього вечору - трофей президента УЄФА.
Нам демонструють найкращі моменти минулого розіграшу ЛЧ, який нагадаємо виграв мадридський Реал.
The season starts now 😎#UCLdraw || #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Ведучі на сцені, а це означає, що ми починаємо!
Трофей, за який цього року боротимуться усі найсильніші клуби Європи в Стамбулі, церемонія жеребкування от-от почнеться!
⌛️#UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/gISgXs3a23— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 25, 2022
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 19:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.
Процедура
- У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;
- Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;
- Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;
- Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.
Команди
У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.
Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.
- Кошик 1
- Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
- Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Мілан (Італія)
- Баварія Мюнхен (Німеччина)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Порту (Прортугалія)
- Аякс Амстердам (Нідерланди)
- Кошик 2
- Ліверпуль (Англія)
- Челсі Лондон (Англія)
- Барселона (Іспанія)
- Ювентус Турин (Італія)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Севілья (Іспанія)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Тоттенгем Лондон (Англія)
- Кошики 3
- Борусія Дортмунд (Німеччина)
- Зальцбург (Австрія)
- Шахтар Донецьк (Україна)
- Інтер Мілан (Італія)
- Наполі Неаполь (Італія)
- Бенфіка Лісабон (Португалія)
- Спортінг Лісабон (Португалія)
- Байєр Леверкузен (Німеччина)
- Кошик 4
- Олімпік Марсель (Франція)
- Брюгге (Бельгія)
- Селтік (Шотландія)
- Вікторія Плзень (Чехія)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль)
- Рейнджерс (Шотландія)
- Динамо Загреб (Хорватія)
- Копенгаген (Данія)
Груповий етап
32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Дати
1 -й тур - 6/7 вересня
2-й тур - 13/14 вересня
3-й тур - 4/5 жовтня
4-й тур - 11/12 жовтня
5-й тур - 25/26 жовтня
6-й тур - 1/2 листопада
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.