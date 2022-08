Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було

Сьогоднішня церемонія завершена! Усім мирного неба над головою. Слава Україні!

Карім Бензема - найкращий гравець сезону за версією УЄФА.

Найкраща гравчиня року - півзахисниця Барселони Алексія Путельяс.

Наставник Реала Карло Анчелотті - найкращий тренер сезону! "Вершкові" виграли Лігу чемпіонів та Ла-Лігу.

🏆 Carlo Ancelotti - the first coach to win the #UCL 4 times 👏👏👏#UEFAawards || #UCLdraw pic.twitter.com/RFhKQPMFo0