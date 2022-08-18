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Манчестер Юнайтед запропонував 70 млн за Каземіро

Сьогодні 20:47 218 0
Бразилець погодив умови з гравцем
Манчестер Юнайтед запропонував 70 млн за Каземіро
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каземіро, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

МЮ запропонував за гравця 70 мільйонів євро.

Сам бразилець вже узгодив умови особистого контракту.

Якщо трансфер відбудеться, угода буде розрахована до 2026 року. Гравець отримуватиме 18 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Каземіро має намір перейти в Манчестер Юнайтед.

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