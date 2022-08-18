Бразилець погодив умови з гравцем

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро може продовжити кар'єру в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

МЮ запропонував за гравця 70 мільйонів євро.

Сам бразилець вже узгодив умови особистого контракту.

Якщо трансфер відбудеться, угода буде розрахована до 2026 року. Гравець отримуватиме 18 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, Каземіро має намір перейти в Манчестер Юнайтед.