Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Реала Каземіро схиляється до трансферу в Манчестер Юнайтед.
Про це про це повідомляє Relevo.
30-річний бразилець хоче покинути мадридську команду на мажорній ноті.
Учора він провів розмову з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо свого майбутнього.
Cumbre Florentino - Casemiro ayer en Valdebebas.— Relevo (@relevo) August 18, 2022
📌 Quedó claro que el Madrid no necesita vender, pero al brasileño le trasladaron que se ha ganado el derecho a decidir.
📌 El jugador, inclinado a aceptar la propuesta del Manchester United.@sergiofernan5ez 🤝 @Santos_Relevo pic.twitter.com/OZOLLQzTVD
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий викласти 50 млн фунтів за гравця Реала.