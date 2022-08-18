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Каземіро має намір перейти в Манчестер Юнайтед

Сьогодні 18:37 213 0
Бразилець готовий покинути МЮ
Каземіро має намір перейти в Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Каземіро, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Манчестер Юнайтед, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро схиляється до трансферу в Манчестер Юнайтед.

Про це про це повідомляє Relevo.

30-річний бразилець хоче покинути мадридську команду на мажорній ноті.

Учора він провів розмову з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо свого майбутнього.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий викласти 50 млн фунтів за гравця Реала.

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