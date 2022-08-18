Бразилець готовий покинути МЮ

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Каземіро схиляється до трансферу в Манчестер Юнайтед.

Про це про це повідомляє Relevo.

30-річний бразилець хоче покинути мадридську команду на мажорній ноті.

Учора він провів розмову з президентом клубу Флорентіно Пересом щодо свого майбутнього.

Cumbre Florentino - Casemiro ayer en Valdebebas.



📌 Quedó claro que el Madrid no necesita vender, pero al brasileño le trasladaron que se ha ganado el derecho a decidir.



📌 El jugador, inclinado a aceptar la propuesta del Manchester United.@sergiofernan5ez 🤝 @Santos_Relevo pic.twitter.com/OZOLLQzTVD — Relevo (@relevo) August 18, 2022

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед готовий викласти 50 млн фунтів за гравця Реала.