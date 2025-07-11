Непереможний американець заявив про бажання боксувати з Полом

Важковаговик Крейг Паркер (20-0, 20 КО) прокоментував оновлення у рейтингу WBA, згідно з якими блогер-боксер Джейк Пол (12-1, 7 КО) знаходиться на вищій позиції за нього.

Його слова публікує World Boxing News.

"Я б погодився на цей бій, але давайте будемо реалістами: Пол не хоче битися з молодими, активними бійцями з такими рекордами, як мій. Сумніваюся, що він битиметься зі мною. Але, якщо він викличе мене, я буду готовий", – заявив американець.

Також він додав, що не зважає на те, на якому місці у рейтингах знаходиться. Паркер і його команда не будуть оскаржувати позиції Джейка Пола у рейтингу WBA.

Раніше Пол заявляв про бажання вийти в ринг з Баду Джеком.